O Powstaniach Śląskich na Targu Siennym w Gdańsku. Dowiedz się więcej o historii Polski na plenerowej wystawie

Wystawa o Powstaniach Śląskich na Targu Siennym w Gdańsku

– Gdańsk to kolejne miasto, w którym prezentujemy wystawę przypominającą bohaterów Powstań Śląskich. Tradycja związana z walką o niepodległą Polskę nie jest obca gdańszczanom. Obrona Poczty Gdańskiej we wrześniu 1939 roku czy strajki w Stoczni Gdańskiej na zawsze zapadły w pamięć historyczną Polaków. Zarówno Ślązacy, jak i gdańszczanie walkę o wartości najwyższe mają we krwi. Dziś Śląsk spotyka się z Gdańskiem – przekonuje Paweł Strączyński, prezes zarządu TAURON Polska Energia.

I dodaje:

– Dla mnie, jako prezesa zarządu TAURON Polska Energia, patriotyzm nie jest pustym słowem. To codzienna praca dla dobra Polski. To walka o nasz kraj, to walka o przyszłość. Krzewienie idei patriotycznych i wiedzy historycznej jest jednym z priorytetów działań komunikacyjnych.