Nowy taryfikator mandatów. Trzech amatorów szybkiej jazdy. Jeden jechał 206 km/h na S7, ale to dwaj pozostali kierowcy stracili prawo jazdy

Nowy taryfikator mandatów - przekroczenie prędkości

Jeszcze tego samego dnia funkcjonariusze Referatu Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Gdańskim interweniowali w Nowej Kościelnicy. Tym razem amator szybkiej jazdy jechał 125 km/h w terenie zabudowanym - ograniczenie było do 50 km/h. 29-latek poza zapłaceniem mandatu w wysokości 2,5 tys. zł oraz 10 punktami karnych musiał pożegnać się z prawem jazdy na najbliższe trzy miesiące.

Mundurowi po raz kolejny w tym roku musieli odebrać prawo jazdy za szybką jazdę. 28 stycznia br. funkcjonariusze zatrzymali 47-latka, który jechał 206 km/h na krajowej siódemce. Na tej trasie obowiązywało ograniczenie do 120 km/h. Kierujący pojazdem marki Audi SQ8 został ukarany mandatem w wysokości 2,5 tysiąca złotych oraz 10 pkt karnymi.

Dwa dni później społeczeństwo straciło kolejnego "przykładnego kierowcę" na najbliższe miesiące. Tym razem policja zatrzymała prawo jazdy 29-latkowi, który kierował pojazdem marki Skoda Superb. Mężczyzna jechał 105 km/h w miejscu, gdzie największa dozwolona prędkość to 40 km/h. Choć 29-latek zapłacił najmniejszy mandat z całej trójki (2 tys. zł), to i tak największą karą była utrata uprawnień do kierowania pojazdami.