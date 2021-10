Nowe rozwiązania na linii autobusowej 127? Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku interweniuje. Zygmunt Gołąb: Zbadamy liczbę napełnień

Władze Gdańska zachęcają mieszkańców do korzystania z transportu publicznego, jednak zdaniem części gdańszczan ta forma przemieszczania się po mieście bywa zawodna. Do najczęscij krytykowanych połączeń zalicza się linia 127. Autobusy jadące ta trasą największe problemy mają na odcinku z Jasienia PKM przez Piecki-Migowo do Wrzeszcza.

- Na najbardziej obciążonym odcinku udało się podwoić częstotliwość kursów linii 127, z co 20 minut do co 10 minut - informuje rzecznik prasowy Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku, Zygmunt Gołąb. - Część kursów dodatkowych linii 127 wykonywana jest z i do Czarnego Dworu. Na zwiększonej ofercie korzystają również mieszkańcy Zaspy. Ponadto, w godzinach porannego i popołudniowego szczytu przewozowego wybrane kursy linii 127 obsługują również przystanek „Wrzeszcz PKP”. Dotychczasowe kursy linii 129 są realizowane teraz przez autobusy linii 127.