Darmowa komunikacja miejska w Malborku możliwa już w 2022 r.? Trwają finansowe przymiarki. Czy z autobusów MZK znikną bilety?

Komunikacja miejska w Malborku. Ceny biletów wzrosną

Kto za przejechanie kilku przystanków autobusem Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku ma zapłacić 3,20 zł, bo tyle kosztuje normalny bilet, może się zastanawiać, czy warto. A przecież taka cena będzie obowiązywać tylko do końca tego roku. Od stycznia 2022 r. wzrośnie do 3,30 zł, a od stycznia 2023 r. – do 3,40 zł. Automatycznie wzrosną ceny innych biletów, także okresowych.