Nowe osiedle na ul. Legnickiej? Mieszkańcy obawiają się o drogę i mają spore wątpliwości co do prac, które wkrótce się rozpoczną

- Dowiedzieliśmy się niedawno, że działkę od ROBYG przejął inny deweloper - YAREAL, który co prawda nie miał obowiązku nas informowania, ale za naszymi plecami zaczął załatwiać pozwolenia na budowę z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni odnośnie możliwości dojazdu ul. Legnicką na teren zakupionej działki - mówi Mirosław Koźbiał, członek zarządu Rady Dzielnicy Siedlce . - Według wcześniejszych planów ul. Legnicka była kompletnie wykluczona z możliwości dojazdu, puszczenia tam ciężkiego sprzętu budowlanego. W tej chwili z informacji przekazanych nam od projektantów inwestycji dowiedzieliśmy się, że absolutnie nie ma żadnej innej alternatywy, aby dojechać na wspomnianą działkę i deweloper oczekuje, że mieszkańcy zostaną pozbawieni możliwości parkowania w godzinach od 7 do 17 i mają umożliwić przejazd samochodom budowlanym na czas trwania budowy. To budzi największe kontrowersje. Z kolei deweloper stoi na stanowisku, że ze względu na publiczny charakter drogi, dojazd mu się po prostu należy.

Mimo że do tej pory doszło do jednego spotkania radnych i mieszkańców z deweloperem, to jednak jak podkreśla nasz rozmówca nie zostały wówczas przedstawione żadne szczegółowe plany inwestycji. Według tego co przekazał deweloper mieszkańcom, na terenie zakupionej działki powstać ma 5 budynków na 120 mieszkań. W trakcie spotkania inwestor zobowiązał się przedstawić projekt inwestycji, jednak jak twierdzą radni Rady Dzielnicy Siedlce, nie zrobił tego.

Temat inwestycji przy ul. Legnickiej budzi emocje mieszkańców. Ludzie deklarują, że nie dopuszczą do przejazdu samochodów ciężarowych i blokowania ulicy, bo doprowadziłoby to do jej zniszczenia.