Czemu ma służyć przyspieszenie w uchwalaniu planu zagospodarowania dla pasa startowego na Zaspie? Wyeliminowaniu głosu mieszkańców?

Założenia planu zagospodarowania Biuro Rozwoju Gdańska zaprezentowało na swojej stronie 19 lipca. Już 11 sierpnia, czyli niespełna w miesiąc po tym wydarzeniu zaplanowano dyskusję, która – to ważne – ma się odbyć w trybie zdalnym. I czas i sposób przeprowadzenia tak istotnej debaty sprzyja wyciszeniu nastrojów, których temperatura niejednokrotnie już osiągała poziom wrzenia. Niestety, dla wielu uczestników dotychczasowych potyczek może to być skuteczny sposób na ich wykluczenie z dyskusji. Z drugiej strony może to być również szansa dla wielu osób, które - choćby z racji obaw przed zgromadzeniami - na tłumne spotkania by nie przyszły. Teraz mogą w dyskusji uczestniczyć.