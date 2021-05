Nowe marki i nowe otwarcia w galeriach. Centra handlowe chcą wrócić do życia po lockdownie

– Rosnący odsetek zaszczepionych osób zwiększa szanse na trwałe łagodzenie restrykcji przeciwepidemicznych i normalizację sytuacji gospodarczej. To, zarówno w Polsce jak i w innych państwach Europy, poprawia nastroje konsumentów. Perspektywa zniesienia obostrzeń zachęca, by powrócić do zwyczajów konsumpcyjnych sprzed pandemii. To prowadzi do spadku odsetka gospodarstw domowych, które planują ograniczanie wydatków – komentuje Marta Petka-Zagajewska, kierownik zespołu analiz makroekonomicznych PKO Banku Polskiego.

Nowo otwarty sklep stacjonarny Fitanu.com w Klifie, to nowoczesny punkt sprzedaży grupy kapitałowej Martes Sport. Salon to koncept premium zlokalizowany w miejscu istniejącego do tej pory sklepu marki na parterze centrum. Jest to pierwszy sklep tej marki na Pomorzu i trzeci w Polsce o powierzchni prawie 1000 m kw.

W najbliższych nowi najemcy dołączą do gdyńskiej Galerii Klif. W ramach nowych otwarć udało się pozyskać aż czterech nowych najemców, którzy swoje sklepy i punkty otworzą w najbliższym czasie. Są to marki Fitanu.com, Tavex, Yoho Sushi Bar&Restaurant oraz Amber Coffee&Bakery.

W Galerii Klif w maju otowrzy się Amber Coffee&Bakery. W ofercie kawiarni, oprócz unikatowych kaw i herbat, znajdą się przekąski, desery, produkty rzemieślnicze lokalnych producentów, m.in. miody, pieczywo, czy czekolady.

Latem otworzy się Yoho Sushi Bar&Restaurant. Restauracja oferować będzie sushi oraz dania kuchni japońsko-koreańskiej.

Z kolei w designer Outlet Gdańsk zaczęła się przebudowa jednego z wejść związana z powiększeniem salonu Nike. Prace budowlane planowo mają potrwać do listopada. Powierzchnia salonu Nike po powiększeniu będzie wynosiła aż 750 mkw. co oznacza, że wzrośnie prawie dwukrotnie. Tym samym to właśnie w Designer Outlet Gdańsk znajdzie się największy salon tej marki na Pomorzu.

- Zdecydowaliśmy się na tak szeroko zakrojoną rozbudowę salonu Nike, ponieważ jest to jeden z ulubionych sklepów naszych klientów i cieszy się dużą popularnością. Decyzję o tym kroku podjęliśmy wspólnie z naszym partnerem biznesowym, marką Nike, który podobnie jak my stale stara się sprostać rosnącym oczekiwaniom kupujących. W efekcie klienci będą mieli do dyspozycji najszerszą na Pomorzu ofertę marki, i co ważne w formacie outlet, w stale obniżonych cenach. – komentuje Ireneusz Homa, menedżer centrum Designer Outlet Gdańsk,.

W związku z zaplanowanymi pracami, zmianie ulegnie także układ jednego z głównych wejść do centrum, usytuowanego w bezpośrednim sąsiedztwie salonu Nike. Oznacza to, że w związku z tą inwestycją modernizacji będzie poddana także fasada z nowym wejściem do budynku, położona od strony latarni morskiej – symbolu centrum Designer Outlet Gdańsk.