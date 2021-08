Nowe magazyny powstaną obok gdańskiego DCT. Pomorskie Centrum Logistyczne się rozbudowuje

W sąsiedztwie terminala kontenerowego DCT Gdańsk powstanie dodatkowe 39 tys. m kwadratowych powierzchni magazynowo-produkcyjnej. Nowy budynek będzie realizowany zgodnie z GLP Design Standard, czyli najlepszymi praktykami w zakresie zrównoważonego rozwoju.

- Nasze centrum dystrybucyjne obok terminala kontenerowego DCT Gdańsk jest idealnym miejscem dla firm korzystających z frachtu morskiego, które cenią udogodnienia związane z przeładunkiem czy procedurami celnymi. Nowy obiekt o podwyższonym standardzie zapewni im realne oszczędności i efektywniejsze wykorzystanie zajmowanej powierzchni - mówi Magdalena Górska-Wojtas, business development manager GLP.

Jesienią br. rozpocznie się budowa nowego obiektu, który będzie jeszcze lepiej dostosowany do potrzeb klientów i bardziej ekologiczny. Zwiększona do 12 metrów wysokość hali oznacza, że klienci zyskają dodatkowy poziom składowania, co może wygenerować nawet 20 proc. oszczędności na wynajmie. Wzmocniona konstrukcja dachu umożliwi instalację paneli fotowoltaicznych, a przesunięcie pierwszego rzędu słupów ułatwi manewrowanie wózkami widłowymi w strefie załadunku, która została powiększona do 24 metrów szerokości. Zwiększona nośność podłogi do 7 ton na metr kwadratowy wytrzyma nacisk ciężkich maszyn produkcyjnych. Inne udogodnienia to m.in. więcej światła naturalnego dzięki dwukrotnie zwiększonej liczbie świetlików, oświetlenie LED oraz inteligentny system monitorujący i sterujący zużyciem mediów.