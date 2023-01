Nowa Warszawska w Gdańsku. Podano datę uruchomienia trasy tramwajowej. Będą też cięcia w kursach i zmiany na niektórych liniach

- Bardzo się cieszę, że możemy spotkać się na tej inwestycji i podkreślić po raz kolejny, że dążymy do tego, żeby rozwijać komunikację publiczną w naszym mieście - powiedział Piotr Borawski, z-ca prezydent ds. przedsiębiorczości i ochrony klimatu. - Ta linia łącząca al. Havla i al. Adamowicza będzie elementem szerszego układu tramwajowego. Już oddana al. Adamowicza, niedługo oddawana właśnie trasa Nowa Warszawska. Do dopełnienia tego układu brakuje oczywiście trasy Gdańsk Południe - Wrzeszcz, czyli połączenia dzielnicy Piecki-Migowo z Wrzeszczem. To spowoduje, że cały ten układ zostanie domknięty i też w inny sposób będziemy mogli skomunikować górny i dolny taras naszego miasta. Już na tej linii tramwajowej widzimy pierwsze zaczątki tego, w jaki sposób będziemy planować linie tramwajowe.