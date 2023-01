Skrzyżowanie Kartuskiej i Nowatorów w Gdańsku. Jak inwestycja wpłynęła na komfort jazdy?

Rozbudowa ul. Kartuskiej

Dzięki rozbudowie ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Otomińskiej do skrzyżowania z ul. Nowatorów w latach 2020-21 mieszkańcy m.in. Gdańska zyskali dwa pasy jezdni w każdym kierunku liczące około 1,2 km. Ponadto zbudowano także tzw. drogi serwisowe równoległe do ul. Kartuskiej - stały się elementem układu komunikacyjnego w tej części miasta.

II etap inwestycji

Następnym etapem inwestycji była rozbudowa ul. Kartuskiej na odcinku skrzyżowania z ul. Nowatorów i ul. Fabryczną - droga już została odebrana. Obecnie trwają procedury przekazania Gdańskiemu Zarządowi Dróg i Zieleni. W trakcie tego zadania wykonano skrzyżowanie wraz z odcinkiem ok. 200 metrów ul. Kartuskiej oraz Nowatorów - koniecznym do funkcjonalnego włączenia jezdni. Nowy układ drogowy na ul. Kartuskiej kończy się za zakrętem od skrzyżowania z ul. Nowatorów w kierunku gminy Żukowo. Przebudowano również odcinek ul. Nowatorów do wysokości ul. Fabrycznej.