Strażnicy miejscy z Wejherowa przeprowadzili kontrolę oznakowania dróg. Sporo nieprawidłowości!

Największe zastrzeżenia funkcjonariusze Straży Miejskiej mieli do oznakowywania miejsc dla osób niepełnosprawnych.

Strażnicy podczas swoich kontroli wykazali także, że "nagminnym" staje się też złe oznakowanie dróg wewnętrznych przez ich zarządców.

- Na przykład na drogach stawia się znaki B-2 „zakaz wjazdu”. Pod znakiem tym umieszcza się tabliczki nie dotyczy mieszkańców posesji takiego i takiego nr. Tymczasem znak B-2 stawia się na ulicach jednokierunkowych, gdyż informuje on jednocześnie kierowcę, że wjazd na tą ulicę jest z następnej strony. Na oznakowanych tym znakiem ulicach jednak wjazdu następnej strony nie ma. Jest to często ślepa uliczka wewnątrzosiedlowa. Dlatego Straż Miejska będzie wnioskowała do zarządców tych dróg o sporządzenie nowych organizacji ruchu i wymianę znaków „zakaz wjazdu” na znaki „zakaz ruchu” - wyjaśnia komendant.