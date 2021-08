Nieprawidłowości przy remontach mieszkań komunalnych w Gdańsku? Poseł Kacper Płażyński ponownie podnosi temat

- Będziemy spotykać się co tydzień, żeby pani prezydent Dulkiewicz i pan prezydent Grzelak zaczęli słuchać, co dzieje się w Gdańskich Nieruchomościach i w gdańskiej polityce komunalnej, ponieważ mimo obietnic nie dzieje się nic, a jeśli już, to dzieje się wiele złego. Spotykamy się przed lokalem na Waryńskiego 22a, ponieważ doszło tutaj prawdopodobnie do wyrzucenia publicznych pieniędzy i zapłacenia za remont, który nigdy nie miał miejsca – powiedział Płażyński.