Gdańsk. Poseł Kacper Płażyński krytykuje politykę mieszkaniową miasta i wytyka nieprawidłowości w lokalu przy ul. Królikarnia 1/2

- Spotykamy się, aby pomówić o gdańskiej polityce mieszkaniowej i o samych Gdańskich Nieruchomościach, której rozwiązanie proponujemy od lat. Dlaczego spotykamy się w tym konkretnym miejscu? - zapytał stojąc w podwórku ul. Królikarnia 1/2 poseł PiS, Kacper Płażyński. I sam odpowiedział.

- Tutaj kilka lat temu mieszkała pani Maria Wucka, której historia była wstrząsająca. Była ona córką żołnierza Wojska Polskiego, uczestnika kampanii wrześniowej, który odbudowywał tzw. Dom Sierot w Śródmieściu, w którym pani Maria mieszkała przez dobre 50 lat. Pewnego dnia usłyszała, że musi się stamtąd wyprowadzić, trafiła do przytułku, a później otrzymała lokal, który znajduje się za naszymi plecami. Ciężko powiedzieć, że to lokal, bo widzimy za sobą zabetonowane drzwi. Lokal ma 27 metrów kwadratowych i świetnie, że go dostała. Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że remont ten kosztował ponad 80 tys. zł. Ale kiedy odwiedzałem ten lokal, już wtedy nie nadawał się do użytkowania. Była tam pleśń i grzyb - nie z winy lokatorki, ale z tego, że generalny remont został wykonany niewłaściwie.