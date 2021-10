Nie zapłacisz kary za jazdę bez biletu – możesz trafić na listę dłużników. Jest na niej blisko 11 tys. mieszkańców Pomorza

W latach przedpandemicznych, Zarząd Transportu Miejskiego co roku odnotowywał ok. 175 mln przejazdów gdańskimi autobusami i tramwajami. Jednak nawet biorąc pod uwagę wielkość zapotrzebowania na usługi przewozowe w mieście, skala problemu „gapowiczów” robi wrażenie. W ostatnich latach kontrolerzy sopockiej firmy ZW Renoma ujawniali rocznie po ok. 60 tys. przypadków jazdy bez biletu, które kończyły się wystawianiem wezwań do uiszczenia opłaty dodatkowej.