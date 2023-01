Nie tylko Dominika Gwit, Anna Lewandowska i Roksana Węgiel. Te gwiazdy także nie wstydzą się mówić o swojej wierze. Sprawdź LISTĘ

Roksana Węgiel nie wstydzi się tego, że wierzy. W jednym z wywiadów powiedziała, że jeśli czuje taką potrzebę, chodzi do kościoła.

Jak czuję potrzebę, to idę do kościoła. To nie jest jakiś przymus, że co niedzielę chodzę, tylko po prostu chcę tam chodzić. Naprawdę można trafić na fajną mszę, na fajne kazanie. Trzeba trochę przełamać ten stereotyp kościoła, bo każdy myśli, że jak ktoś chodzi do kościoła, to jest po prostu jakimś starym wapniakiem. Chodzę do kościoła z moją ekipą, która jest bardzo, że tak powiem, współczesna i totalnie to są superziomale, więc trzeba trochę uświadamiać ludzi – mówiła Roksana Węgiel w wywiadzie dla serwisu o2.