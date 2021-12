Nie potrafię niczego robić na pół gwizdka. Rozmowa z Natalią Nitek-Płażyńską, prezes Fundacji Łączy Nas Polska

„Mordercy w polskich mundurach wyrzucają dzieci do lasu”. „Polscy żołnierze to psy i śmieci”. „Polacy są obrzydliwi, bo nie chcą przyjmować nielegalnych migrantów”. To tylko niektóre z epitetów, jakie padały w mediach podczas kryzysu granicznego z Białorusią… Jak Pani odbiera tego rodzaju impertynencje pod adresem naszych żołnierzy?

To bardzo smutne, że musimy wysłuchiwać takich obelg. Na szczęście zdecydowana większość Polaków szanuje żołnierzy, strażników granicznych i policjantów. I jest im wdzięczna za ich służbę na granicy. Ci, którzy plują na polski mundur są mniejszością, ale uprzywilejowaną. Politycy, celebryci, dziennikarze – ich głos jest niestety słyszalny.

Na szczęście to jedynie margines, rzeczywiście hałaśliwy, ale wąski… Co jednak nie zmienia faktu, że wiele osób, na to co dzieje się na granicy, patrzy z niepokojem, a nawet z dozą krytycyzmu... Dlaczego?

- To jest właśnie dowód na to, jak łatwo jest przeprowadzić akcję dezinformacyjną. Bo sytuacja na granicy jest od początku jasna. Nasze wojsko i funkcjonariusze służb mundurowych wykonują swoje obowiązki – to znaczy zabezpieczają granicę przed imigrantami, którzy chcą ją nielegalnie przekroczyć. Wiadomo też, że na Białoruś sprowadził ich Aleksandr Łukaszenka. I że ci ludzie chcą dotrzeć do Niemiec, a nie prosić o azyl w Polsce. Ktoś, kto twierdzi, że powinniśmy ich przepuścić, wspiera wojnę hybrydową wypowiedzianą Polsce przez Łukaszenkę i jego protektora Putina.