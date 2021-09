„WOTgames” w Nowym Stawie. Wojskowy piknik z 7 Pomorską Brygadą Obrony Terytorialnej [ZDJĘCIA]

To oczywiście była zabawa, a na prawdziwy wysiłek musieli być przygotowani uczestnicy "Wspaniałej dwunastki" - toru zadań przystosowanego dla dwóch kategorii wiekowych: osób do lat 18 oraz pełnoletnich. Organizatorzy przygotowali aż 200 pakietów startowych, ale sporo pozostało wolnych. Najwyraźniej nie każdy chciał się zmęczyć. A było czym, choćby podczas przerzucania opony traktorowej, pchania quada, biegu z workami czy skoków w worku.

"Zawsze blisko, zawsze gotowi" - to motto Wojsk Obrony Terytorialnej, ale dotyczy sytuacji kryzysowych. Natomiast w niedzielę (26 września) mieszkańcy powiatu malborskiego mieli żołnierzy na wyciągnięcie ręki podczas pikniku "WOTgames".

Bliźniaczki dołączyły do Terytorialsów. W dniu przysięgi świętowały 19. urodziny

Niedzielny piknik był okazją dla tych, którzy zastanawiają się nad wstąpieniem do WOT, by dowiedzieć się szczegółów od rekruterów 7 Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Zainteresowani mogli też zaciągnąć języka bezpośrednio u terytorialsów, na przykład o tym, jak wygląda 16-dniowe szkolenie podstawowe, jak warto się do niego przygotować.