Nasz cykl: 9 kocich żyć to za mało [Felieton]

Mimo, że mówi się, że koty mają 9 żyć - przy dobrych wiatrach - przychodzi im żyć średnio od 14 do 17. Zdarzają się jednak ewenementy, które w dobrym zdrowiu przekraczają i dwudziestkę.

Chociaż uwielbiam gryzonie i inne małe ssaki wychodzę z założenia, że nie są to istoty, do których powinnam się przywiązywać. Pamiętam, że w podstawówce dzieci chętnie wymieniały się swoimi doświadczeniami z chomikami, "przechwalając się" ile przewinęło się przez ich domy (i co gorsza - w jaki sposób przyszło im umrzeć). Ja takich wspomnień nie miałam i niewykluczone, że to jeden z powodów dla których nie potrafię sobie wyobrazić tego, by średnio co 2-3 lata wymieniać zwierzaka na nowszy model.

Chociaż koty żyją od nich o ponad dekadę dłużej ich cykl życiowy, w porównaniu do ludzkiego, przebiega błyskawicznie. Kocia ciąża trwa ok. 63-67 dni. Kotka rodzi od 1 do nawet 10 kociąt (w skrajnych przypadkach). W naturze przeżywają niestety tylko najsilniejsze osobniki. Natomiast w domowych warunkach, hodowcy, przyjmujący poród, starają się walczyć o każdego pojedynczego kociaka, jednak nieraz muszą zmierzyć się z traumatycznym widokiem osesków martwych lub nie w pełni rozwiniętych czy choćby wynicowców. Te mimo najszczerszych chęci właściciela kwalifikują się do uśpienia.