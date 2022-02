Nasz cykl: Instrukcja obsługi kota dla "normików" [Felieton]

Moim "ulubionym" jest chyba ten, że koty są fałszywe, a osoby, które nie dają się z tego błędu wyprowadzić nie są de facto mile widziane w moim domu, w którym koty są pełnoprawnymi członkami rodziny. W przeciwieństwie do psa kot nie zawsze przybiegnie na nasze zawołanie. Zrobi to, jeśli będzie miał na to ochotę. Im bardziej będziesz na to naciskać, tym gorszy może być skutek tych działań. Spójrzmy prawdzie w oczy - sami nie zawsze to robimy, nawet gdy woła nas najbliższa nam osoba. Istnieją natomiast rasy, które o wiele bardziej łakną ludzkiej uwagi, ale oczywiście nie ma tu reguły, ile kotów, tyle różnych charakterów.

Mieszkania w których mieszka jeden kot lub kilka często kojarzone są z charakterystycznym zapachem znanym z zapuszczonych klatek schodowych. Oczywiście kocie ekskrementy trzeba na bieżąco usuwać, by pozbywać się nieprzyjemnego zapachu, ale odór o którym wspomniałam to woń właściwa dla kotów "marcujących", w szczególności kocurów kryjących. Koty jako takie to zwierzęta bezwonne, dlatego ten argument wydaje mi się przedziwny, zwłaszcza gdy pada z ust typowego psiarza. Z całą sympatią dla tego gatunku woń psiej sierści, szczególnie tej mokrej, przyprawia mnie o mdłości.