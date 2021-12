Najpopularniejsze zwyczaje wigilijne. Skąd pochodzą tradycje świąteczne? Znaczenie zwyczajów wigilijnych

Najpopularniejsze zwyczaje wigilijne w Polsce

Zwyczaje wigilijne - choinka

Ubieramy ją tuż przed Wigilią. Stroimy ją w bombki, światełka i kolorowe łańcuchy. Jak wiadomo, w wielu kulturach drzewo iglaste uważane jest za symbol odrodzenia, życia i płodności. Co ciekawe, do Polski choinkę przenieśli niemieccy protestanci w czasie zaborów. Wtedy można było ją spotkać wyłącznie w miastach.

Zwyczaje wigilijne - opłatek

Opłatek znamy jako symbol pojednania i przebaczenia. To też znak przyjaźni i miłości. Zwyczaj dzielenia się opłatkiem jest popularny w większości krajów wschodniej Europy, jednak w Polsce pozostał wyjątkowo żywy.

Zwyczaje wigilijne - puste miejsce

Wolne miejsce oczekujące na niespodziewanego przybysza to jedna z piękniejszych tradycji. Symbolizuje otwartość na drugiego człowieka i gotowość przyjęcia go pod swój dach. Święta Bożego Narodzenia znamy jako czas pełen miłości i przebaczenia . Wtedy każdy nieznajomy lub skonfliktowany członek rodziny może usiąść z nami przy wspólnej kolacji.

Zwyczaje wigilijne - sianko

Zwyczaje wigilijne - pocałunek pod jemiołą

Zwyczaj pochodzi aż ze starożytności. Magiczna jemioła służyła za symbol życia i płodności. W starożytnej Grecji pocałunek pod jemiołą był zobowiązujący - to obietnica zaślubin i wspólnego życia w szczęściu. Dziś ograniczyliśmy to znaczenie jedynie do oznaki sympatii i przyjaźni.