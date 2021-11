Smaczne i zdrowe Boże Narodzenie bez marnowania jedzenia - rozmowa z Katarzyną Bosacką

Katarzyna Bosacka - wywiad o przygotowaniach do Świąt Bożego Narodzenia, rodzinie, Trójmieście

Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia. Czym dla Pani jest ten okres?

Dla mnie to czas, w którym jest mnóstwo różnych emocji i wrażeń, ale oczywiście kojarzy mi się z tym, że jesteśmy wszyscy razem. Mam gigantyczną rodzinę - mamy z mężem czworo dzieci, w okresie świąt spotykamy się też m.in. z siostrą męża, która ma pięć pociech, więc jak tylko dwie rodziny zasiądą przy stole, to już jest nas trzynaścioro. Do tego dochodzą seniorzy. Boże Narodzenie to też czas dla naszej „małej” rodziny: mojego męża i dzieci. Ponieważ połowa pociech jest już dorosła, a córka studiuje w innym mieście, jest to taki moment, kiedy wszyscy się spotykamy. I to chyba jest najważniejsze.