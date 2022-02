Nadleśnictwo Lipusz. Żurawie przyleciały do powiatu kościerskiego. To znak, że nadchodzi przedwiośnie

Żurawie w powiecie kościerskim - nadchodzi przedwiośnie

Jak podkreślają eksperci, luty to normalna pora przylotu żurawi. Zdarza się jednak, że zimują one także w Polsce. Z powodu ocieplenia klimatu mogą u nas przetrwać zimę, jeśli tylko mają pod dostatkiem pokarmu. Sprzyjają im coraz większe uprawy kukurydzy.

Jeszcze kilkadziesiąt lat temu żuraw był w Polsce gatunkiem bardzo nielicznym. Jednak teraz jest ich już zdecydowanie więcej. Szacuje się, że co piąty żuraw w Europie lęgnie się właśnie w Polsce. Ten wzrost liczebności ptaki zawdzięczają między innymi temu, że przełamały swój lęk wobec ludzi, przez co zdobyły nowe tereny do rozrodu. Żurawie gniazda zakładają na bagnach, w trudno dostępnych miejscach. Obecnie te ptaki można spotkać dość łatwo i to w całym regionie.