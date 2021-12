Na świątecznej drodze. Felieton Wojciecha Wężyka Wojciech Wężyk

Pierwszych na pewno nie pamiętasz. A przecież byłeś w centrum wszystkich myśli i słów. Otoczony najbliższymi, którzy wpatrywali się w ciebie czując, że to, co zdarzyło się dwa tysiące lat temu, gdzieś w marnej stajence, unaocznia się tu przy stole w twoim rozpoczynającym się co dopiero życiu. Nie możesz tego pamiętać. Pewnie spałeś lub przyglądałeś się ciekawie światełkom migającym na choince. Ale czułeś się spokojny.