Na Pomorzu utworzono ponad 200 mobilnych punktów szczepień przeciwko COVID-19. Medycy dojadą do osób, które nie mogą opuścić domów

Mąż pani Ireny od 6 lat leży pod respiratorem i jest całkowicie sparaliżowany.

– Mąż nie dotrze do punktu szczepień, musi być zaszczepiony w domu – mówi mieszkanka Gdańska. – Lekarka rodzinna wystawiła skierowanie na szczepienie, ale nie wie, co dalej. Jej przychodnia nie szczepi. Informacji brak.

– Na pytania zadawane podczas konferencji prasowych, co z osobami leżącymi, zarówno minister zdrowia, jak i pan Dworczyk odpowiadają niezmiennie: Będziemy dowozić, zaangażujemy straż pożarną. Panowie pojęcia nie mają, kim są osoby leżące. Czy w Gdańsku będzie jakiś zespół mobilny, który do domu przyjedzie? Nie chodzi o dowóz do przychodni, chodzi o to, żeby przychodnia przybyła do domu.