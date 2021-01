Tomasz Augustyniak odwołany. Nie jest już szefem pomorskiego sanepidu

Koalicja Obywatelska pyta premiera o powody zwolnienia Tomasza Augustyniaka. Borusewicz: Funkcjonariusz partyjny odwołuje specjalistę

- Zwracamy się z pytaniem do premiera czy to prawda, że rzecznik rządu wpływał na fachowca, czy wpływał na decyzje personalne, czy próbował umieścić na stanowisko Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku swoją koleżankę, byłą asystentkę. Pytamy premiera, czy taki sposób zarządzania w sanepidzie zwiększa bezpieczeństwo Polaków i Pomorzan - mówiła we wtorek gdańska posłanka Agnieszka Pomaska. - Mamy klasyczną sytuację, w której funkcjonariusz partyjny odwołuje specjalistę - dodaje wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz. Koalicja Obywatelska pyta premiera o szczegóły zwolnienia Tomasza Augustyniaka z funkcji szefa pomorskiego sanepidu. Pyta też o związek ze sprawą rzecznika rządu, który miał wpływać na decyzję o odwołaniu. Do sprawy odniósł się sam Piotr Müller.