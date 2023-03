Muzeum Miasta Malborka wzbogaciło się o niezwykłą wannę. Trzeba było się kołysać, żeby się w niej wykąpać

„Kołyska” hydraulika w Muzeum Miasta Malborka

Dzisiaj wchodzimy do łazienki, wskakujemy do wanny albo pod prysznic, odkręcamy kran i nawet nie bardzo się zastanawiamy... skąd się bierze woda. Dawniej tak łatwo nie było. Troska o higienę była codziennym wyzwaniem. Ale od czego są wynalazki? Jak przypomina Muzeum Miasta Malborka, ten sprzęt domowy, który właśnie otrzymało, w reklamie z 1897 r. przedstawiano jako "jedyną wannę, która oferuje orzeźwiającą kąpiel falową i może być stosowana do wszystkich kąpieli higienicznych".