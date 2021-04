Możemy już zobaczyć wystawę IPN o Wolnych Związkach Zawodowych Wybrzeża na skwerze Kościuszki w Gdyni

- Kiedy co roku wracamy do wydarzeń związanych z historią Polski i Gdyni, rocznice Grudnia '70 i Sierpnia '80 to również gdyńskie doświadczenia, które budowały Polakom drogę do wolności - mówił Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni. - Te tragiczne wydarzenia wykuły pozytywne wnioski do przyszłości. Pomysł na Międzyzakładowy Komitet Strajkowy, by w Sierpniu '80 pozostać w zakładach pracy i nie wychodzić na ulicę to było wprost doświadczenie także roku 1970. Nie byłoby polskiej drogi do wolności, gdyby nie nieliczni, ale bardzo odważni ludzie, którzy budowali świadomość, domagając się praw i wolności w tym trudnym okresie. Jedną z takich organizacji były Wolne Związki Zawodowe. Pamiętam, jak młody chłopak patrzyłem, jak przemawia Andrzej Kołodziej i staje się liderem strajku. Tacy ludzie torowali nam drogę do tego, byśmy stali się krajem wolnym i niepodległym. To nasza odpowiedzialność, by o takich ludziach pamiętać.