Karol Nawrocki wśród kandydatów na stanowisko prezesa IPN. Wkrótce decyzja o wyborze szefa Instytutu

Dr Karol Nawrocki jest w gronie kandydatów, spośród których Kolegium IPN wybierze prezesa tej instytucji. Obok dyrektora Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku w konkursie są jeszcze dr Adam Buława, dr Marek Chrzanowski, dr Jacek Wiatrowski oraz dr Paweł Zyzak.

Karol Nawrocki kandydatem na prezesa IPN

Wysłuchania kandydatów odbędą się w najbliższy wtorek 27 kwietnia (zaplanowano transmisję). Później Kolegium IPN, którego zadaniem jest ocena "predyspozycji do pełnienia funkcji prezesa IPN", w tajnym głosowaniu wybierze zwycięzcę konkursu.

Nie będzie to jednak koniec procedury wyboru prezesa IPN. Kolegium złoży wówczas wniosek do Sejmu, który to, za zgodą Senatu, powoła go na stanowisko (oczywiście może też osobę wskazaną przez Kolegium IPN odrzucić).