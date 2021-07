Moto Safety Day trwa w Gdyni! Eksperci doradzą nam, jak zadbać o bezpieczeństwo na drodze

Główne przyczyny wypadków na polskich drogach to szybka jazda w stanie nietrzeźwym, stan techniczny pojazdu i roztargnienie. Niestety, poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce nadal nie jest na zadowalającym poziomie.

– To nasza wspólna odpowiedzialność, by ograniczać liczbę zdarzeń drogowych – mówi Elżbieta Koncka, prezes Link PR, pomysłodawca i organizator wydarzenia. Partnerskie zachowania na drodze, szczególna ostrożność w stosunku do pieszych oraz jednośladów i stosowanie się do zasad ruchu drogowego mogą znacznie zmniejszyć liczbę wypadków i kolizji. Wchodzimy w nową dekadę z nowym Narodowym Programem Bezpieczeństwa Drogowego 2021-2030 – to zobowiązuje. Podczas wydarzenia będziemy także podkreślać rolę elektromobilności w kierunku dbałości o czyste powietrze oraz redukcji hałasu.