Morsowanie z Igorem Janikiem w Gdańsku Jelitkowie

- Energia osiągała poziom maksymalny. Nie wiem jak można spędzać niedzielę bez kąpieli i całotygodniowego resetu w wodzie. Zbierajcie siły, ogrzejcie się i odliczamy czas do kolejnej niedzieli. Do zobaczenia - napisał do swojej grupy w mediach społecznościowych Igor Janik.

Rozgrzewkę oraz kąpiel w zimnych wodach Zatoki Gdańskiej grupy Igora Janika uwiecznił nasz fotoreporter Przemysław Świderski.