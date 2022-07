Modernizacja Mostu Stągiewnego nad Motławą w Gdańsku na finiszu. Już chodzą nim piesi. W przyszłym miesiącu ma zostać ukończony

Przygotowania do modernizacji Mostu Stągiewnego rozpoczęły się wiosną ubiegłego roku. Wówczas przeniesiono wiele instalacji, w tym gazową i teletechniczną spod jego przęsła pod wodę. Most zamknięto w październiku 2021. Zastępczo uruchomiono tymczasową kładkę dla pieszych na przyczółkach nieodbudowanego po wojnie Mostu Rogoźników.

Ostatni most zwodzony w Gdańsku idzie do rozbiórki

Most Stągiewny: początek nowej ery - powrót do przeszłości

Nowy Most Stągiewny przetransportowano do Gdańska w trzech częściach. Do jego złożenia użyto ogromnego dźwigu. Nowa konstrukcja przypomina wyglądem most Schwedlera, który łączył brzegi Motławy w latach 1883 - 1926. Wykonawcą przęsła jest Vistal Gdynia. Równolegle ze zwodzoną przeprawą powstaje nowa marina na 60 miejsc.