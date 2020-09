Mistrzostwa świata w półmaratonie Gdynia 2020. Po odwołaniu biegu masowego zawrzało wśród biegaczy. Nie wszyscy godzą się na formę wirtualną

World Athletics Half Marathon Championships Gdynia 2020. Zmiana formy biegu masowego, towarzyszącego mistrzostwom świata w półmaratonie, spotkała się ze skrajnymi reakcjami uczestników. W mediach społecznościowych więcej jest negatywnych opinii osób, którym nie podoba się wirtualny sposób przebiegnięcia dystansu ponad 21 km. W obliczu pandemii koronawirusa organizatorzy nie widzieli innego, lepszego rozwiązania.

Mistrzostwa świata w półmaratonie Gdynia 2020 Pandemia koronawirusa pokrzyżowała plany wielu organizatorom wydarzeń sportowych, czy kulturalnych. Masowy bieg w ramach mistrzostw świata w półmaratonie w Gdyni (17 października 2020 roku) zapowiadał się jako niesamowite przeżycie. Na liście startowej znalazło się ponad 27 tysięcy nazwisk. W poniedziałek, 31 sierpnia organizatorzy podali jednak do wiadomości informację o odwołaniu tych zawodów i zastąpieniu ich wirtualną formą. Mistrzostwa świata w półmaratonie Gdynia 2020. Masowy bieg dla 27 tysięcy osób został odwołany! Dostępna będzie tylko wirtualna forma Po tym oświadczeniu komitetu organizacyjnego mistrzostw świata i władz Światowej Lekkoatletyki zawrzało w mediach społecznościowych. "Nie został odowłany, tylko zmieniony na bieg wirtualny, za który organizator nie chce zwrócić pieniędzy. To będzie najdroższa koszulka w moim życiu." "Porażka miasta Gdyni i organizatora za takie rozwiązanie jakie proponują!" "Interes życia". "Zaraz odwołają także zawody Ironman. A wpisowego za odwołane imprezy nikt nie zwróci. Policzcie sobie ile to pieniędzy." To tylko niektóre z wypowiedzi, jakie znalazły się pod naszym materiałem o odwołaniu biegu masowego.

- Niestety, w obecnych uwarunkowaniach prawnych, wynikających z sytuacji epidemicznej, organizacja biegu masowego jest niemożliwa. Przez ostatnie miesiące, lokalny komitet organizacyjny mistrzostw wraz z World Athletics oraz władzami miasta Gdyni, opracował różne scenariusze i formaty wydarzenia, uwzględniające bieg masowy. Na bazie rekomendacji Światowej Organizacji Zdrowia oraz najlepszych praktyk obserwowanych na masowych imprezach sportowych w Polsce i na świecie, przygotowaliśmy również obszerny plan dostosowania imprezy do panującej sytuacji i wdrożenia specjalnych procedur w zakresie higieny i bezpieczeństwa. Okazało się jednak, że to wszystko za mało, aby impreza o tej skali, ponad 20 tysięcy uczestników z całego świata, mogła dojść do skutku w obliczu rosnącej skali zachorowań na covid-19 i ponownego ryzyka wprowadzania dodatkowych obostrzeń, zamiast ich dalszego luzowania - przekonują organizatorzy pod komunikatem, pod którym podpisali się Michał Drelich, szef komitetu organizacyjnego, Jakob Larsen, dyrektor zawodów i imprez Światowej Lekkoatletyki oraz Rafał Klajnert, sekretarz miasta Gdyni.

Wiemy, że ciężko trenowaliście i wiązaliście z naszym biegiem ogromne oczekiwania. Żałujemy, że nie będziemy mogli Wam pokazać, jak wspaniały event dla Was przygotowaliśmy. Tak po ludzku jest nam ogromnie przykro. - Doskonale wiemy, że dla wielu z Was to olbrzymi zawód. Dla nas też. Sami jesteśmy biegaczami, ludźmi niemal przez całe życie związanymi ze sportem, zawodowo i prywatnie. Wiemy, że ciężko trenowaliście i wiązaliście z naszym biegiem ogromne oczekiwania. Żałujemy, że nie będziemy mogli Wam pokazać, jak wspaniały event dla Was przygotowaliśmy. Tak po ludzku jest nam ogromnie przykro. Nasze marzenia o największym w historii biegu masowym w ramach mistrzostw świata, czy największym biegu ulicznym w historii Polski, choć tak bliskie realizacji, nie doczekają się spełnienia - dodają organizatorzy, którzy poświęcili ostatnie trzy lata pracy na przygotownia do mistrzostw świata w półmaratonie w Gdyni.

Kilka tygodni temu organizatorzy uruchomili aplikację AllYouNeedIsRunning.com, na której w dniu mistrzostw, 17 października 2020 roku odbędzie się globalny bieg wirtualny pod hasłem #AllYouNeedIsRunning. Jednocześnie biegacze, którzy już opłacili wpisowe mają możliwie najszybciej otrzymać pełne pakiety startowe biegu masowego. Znajdą się w nich numer startowy, oficjalna koszulka Asics, pamiątkowy plecak z logo mistrzostw oraz unikatowy medal. - Zdajemy sobie sprawę, że to nie o koszulki czy plecaki w tym wszystkim chodzi - przekonują organizatorzy. - Najważniejsze są emocje, które każdy z nas czuje przed startem, na trasie biegu i w końcu na ostatnich metrach przed metą. Zrobimy, co w naszej mocy, abyście ten dreszczyk emocji poczuli w jak największym stopniu podczas rywalizacji wirtualnej. I dodają: - Zobowiązujemy się jednak, że jeśli Gdynia Półmaraton powróci, w swoim tradycyjnym lub innym terminie, nie zapomnimy o biegaczach, którzy byli zapisani na tegoroczny bieg masowy World Athletics Half Marathon Championships Gdynia 2020. Bądźcie pewni, że zostaniecie potraktowani priorytetowo.

- Odkładaliśmy ostateczną decyzję tak długo, jak było to możliwe, aby dać sobie czas na zrobienie wszystkiego, co w naszej mocy, by ten bieg mógł się odbyć w zaplanowanej formule i skali. Dziś możemy sami przed sobą przyznać, że więcej zrobić się nie dało i musimy przełknąć tą gorzką pigułkę. Liczymy na Wasze zrozumienie - wyjaśniają organizatorzy mistrzostw świata w Gdyni. Alkohol a trening. Obalamy mity