Mistrzostwa świata w półmaratonie Gdynia 2020. Masowy bieg dla 27 tysięcy osób został odwołany! Dostępna będzie tylko wirtualna forma

- Nie tak wyobrażaliśmy sobie efekt niemal trzyletnich przygotowań do tej imprezy - wyjaśnia Michał Drelich , szef komitetu organizacyjnego. – Dziękuję całemu zespołowi oraz naszym partnerom z miasta Gdyni i World Athletics za ogrom pracy i zaangażowanie w przygotowanie wszelkich możliwych koncepcji, w tym alternatywnych tras biegu oraz formatów i programu wydarzenia, które dawały szansę na przeprowadzenie biegu masowego przy jednoczesnej minimalizacji dużych skupisk biegaczy i bezpośredniego kontaktu między zawodnikami. Niestety, przy aktualnie obowiązujących limitach uczestników i braku perspektywy ich podniesienia w najbliższym czasie, organizacja biegu masowego jest niemożliwa. Czekaliśmy z ostateczną decyzją możliwie długo, ale czas pogodzić się z rzeczywistością. Skupiamy się obecnie na projekcie globalnego biegu wirtualnego i robimy wszystko, co w naszej mocy, aby przeprowadzić bieg elity o medale mistrzostw świata.

Jeśli ktoś dopiero teraz zdecyduje się dołączyć do biegu, to także jest to możliwe. Wystarczy założyć konto na platformie www.AllYouNeedIsRunning.com. Sam start jest bezpłatny, opcjonalnie można dokupić medal z przesyłką, koszulkę lub inne gadżety. Wszyscy uczestnicy wirtualnej rywalizacji otrzymują też dostęp do programu lojalnościowego z nagrodami oraz 3-miesięczne subskrypcje aplikacji Tidal i Runkeeper w wersji premium.

- W całej tej trudnej i frustrującej sytuacji, chcemy pokazać, że koniec końców liczy się bieganie jako najprostsza forma ruchu. Sami jesteśmy biegaczami i bardzo brakuje nam dużych imprez, które nie tylko motywują do treningu, ale są też okazją do spotkań oraz wspólnego przeżywania pozytywnych, sportowych emocji. W niełatwej rzeczywistości ostatnich miesięcy, wyjście na trening biegowy często pozwalało nam oczyścić głowy i zmotywować się do dalszego działania. Liczymy, że 17 października, pomimo wszystkich przeciwności, będzie prawdziwym świętem biegania dla miłośników tego sportu na całym świecie. Choć z dala od siebie, bądźmy w tym dniu razem - mówi Michał Drelich.