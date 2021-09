„Mistrz i Małgorzata” w Teatrze Muzycznym w Gdyni. Pandemia nie wszystkim wyszła na zdrowie

„Mistrz i Małgorzata” w Teatrze Muzycznym w Gdyni. Pandemia nie wyszła na zdrowie

Zarówno słowo wstępne wygłoszone przez wicedyrektora Muzycznego Bogdana Gasika, jak i wcześniejsze uwagi reżysera Janusza Józefowicza wskazywały, że relacje między autorami spektaklu i kierownictwem teatru a zespołem nie układają się najlepiej. Padały sugestie, że aktorzy w czasie 18-miesięcznej przerwy, jaka minęła od ostatniego przedstawienia na gdyńskich deskach, odwykli od reżimu pracy. W rezultacie, po zakończeniu sobotniego spektaklu doszło do kuriozalnej sytuacji, gdy w trakcie końcowych oklasków część aktorów zeszła ze sceny, kiedy wywołano na nią reżysera.

Zacznijmy jednak od początku. A ten zapowiadał się obiecująco: od sceny rozmowy Jeszui z Poncjuszem Piłatem. Po wyprowadzeniu skazanego na śmierć „filozofa”, mury pałacu namiestnika walą się, a do środka wdziera się rewolucyjny lud Piotrogrodu z rękami pełnymi „trofiejów”. Sceny rewolucji z „wpłynięciem” i salwą krążownika Aurora, przy ogłuszających dźwiękach „Miedzynarodówki”, zrealizowane zostały w oszałamiającym tempie filmowych teledysków. Potem widzimy mieszkanie Mistrza, który w poczuciu załamania i zdrady pali rękopis swojej powieści o Piłacie. I dopiero wtedy trafiamy na Patriarsze Prudy, gdzie do dyskutujących literatów Bezdomnego i Berlioza dosiada tajemniczy cudzoziemiec, a Anuszka już wylała olej... Tę otwierającą sekwencję kończy brawurowy fokstrot biesiadników restauracji „U Gribojedowa”. Niestety, przez kolejne dwie godziny nic równie atrakcyjnego w sferze choreograficznej już się nie wydarzyło. Zabrakło też, mimo kilku efektownych fragmentów muzycznych, chociaż jednej przebojowej melodii, takiej, którą widz mógłby nucić, wracając do domu.