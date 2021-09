„Miramar” w Sopocie. Otoczenie dawnego domu turysty zostało częściowo posprzątane. Niebezpieczne miejsce nadal nie jest ogrodzone

Otoczenie dawnego sopockiego „Miramaru” zostało częściowo posprzątane. Interwencja „Dziennika Bałtyckiego”

Inspiracją dla prześwietlenia spraw własnościowych nieruchomości były sygnały od Czytelników, że nieogrodzona okolica, szczególnie schody prowadzące kiedyś do budynku, a obecnie donikąd, to miejsce nocnych libacji. Same schody i sąsiadująca z nimi zapuszczona zieleń skarpy stały się śmietnikiem z potłuczonymi szklanymi butelkami po alkoholu, plastikowymi butelkami i kartonami po napojach, przemieszanymi z przycinanymi kiedyś gałęziami krzewów.

Po wyburzeniu budynku w 2015 roku, szczyt schodów został zamknięty ogrodzeniem, które utrudniało dostanie się na teren działki. Jest tam głęboki wykop, obecnie zarośnięty chaszczami. Skutki wpadnięcia do niego, szczególnie w środku nocy, pod wpływem alkoholu, mogą być tragiczne. Dosyć szybko metalowe ogrodzenie znikło, prawdopodobnie zostało skradzione i trafiło na złom. Na terenie nieruchomości widać też ślady nocowania bezdomnych.