Mieszkańcy Redy będą mniej płacić za ciepło! Już wkrótce 6 500 tysiąca mieszkań zostanie podłączonych do PGE EC w Gdyni | WIDEO, ZDJĘCIA

To już pewne. W Redzie będzie lepsza jakość powietrza i to nie za kilka lat, ale już za kilka miesięcy. A wszystko dzięki podłączeniu budynków do PGE EC Elektrociepłowni w Gdyni.

Tym samym z ciągłej pracy wyłączone zostanie Miejskie Przedsiębiorstwo Ciepłowniczo-Komunalne "Koksik”. Dzięki temu, jak podkreśla włodarz Redy, radykalnie obniży się emisja szkodliwych substancji do atmosfery oraz ilość odpadów powstałych ze spalania miału węglowego.

Realizacja tej inwestycji to duże wyzwanie techniczne, ale warto było je podjąć. Dbamy o ekologię, wprowadzamy nowoczesne rozwiązania, ciągle się rozwijamy. Bardzo cieszy mnie to, że zmniejszymy emisję dwutlenku węgla z komina w Redzie. Mniejsza będzie również opłata z tytułu konieczności zakupu uprawnień za emisję dwutlenku węgla. Projekt ten zapewni nam także bezpieczeństwo energetyczne. Co do zasady ciepło przesyłane będzie siecią z Gdyni do Redy. Jednakże, gdy zaistnieje taka konieczność, z łatwością będzie można zmienić kierunki przesyłu z Redy do Gdyni. Dążymy do poprawy jakości życia w naszym mieście pod każdym względem – tłumaczy Krzysztof Krzemiński, burmistrz Redy.