Mieszkańcy Pruszcza zdecydowali, co zostanie zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego

Zwycięskie projekty Budżetu Obywatelskiego 2024

Do 18 września mieszkańcy miasta Pruszcz Gdański mogli oddawać swoje głosy na projekty zgłoszone w ramach Budżetu Obywatelskiego 2024, które ich zdaniem warte są realizacji. Głosować można było, wypełniając formularz na stronie internetowej lub wrzucając wypełnioną kartę do głosowania do urny w Urzędzie Miasta.

Jak informują urzędnicy, większość głosujących zdecydowała się oddać głos za pomocą formularza elektronicznego. We wtorek, 19 września otworzono urnę z głosami papierowymi. Znalazły się w niej 23 formularze do głosowania, z czego po ocenie komisji uznano, że tylko 14 były wypełnione prawidłowo.