Mieszkańcy pomogli schwytać 27-latka, który spowodował wypadek

Wigilia na prochach

W ostatnich dniach był to jedyny nietrzeźwy kierowca, jakiego schwytali kartuscy mundurowi. W wigilijny wieczór jednak policjanci w Kartuzach zatrzymali do kontroli nissana, prowadzonego przez 31-letniego obywatela Ukrainy. Jak się okazało kierowca za kółko wsiadł, będąc pod wpływem amfetaminy.

Reagujmy!

Za kierowanie pojazdami w stanie nietrzeźwości grożą nawet kara pozbawienia wolności do lat dwóch, minimum trzyletni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz co najmniej 5 tys. zł świadczenia pieniężnego. Policjanci niezmiennie apelują by po prostu nie siadać za kierownicę po spożyciu alkoholu, a gdy sami nie jesteśmy pewni co do stanu swej trzeźwości - przyjść na komisariat i poddać się badaniu alkomatem. Jest to darmowe i nie wiąże się z jakimiś negatywnymi konsekwencjami, a na pewno od takowych może nas uchronić.