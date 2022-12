Atak z nożem podczas libacji alkoholowej na Pomorzu. 37-letni mężczyzna trafił do szpitala Radosław Konczyński

Mężczyzna, który jest podejrzany w tej sprawie, został przewieziony do Komendy Powiatowej Policji w Malborku KPP Malbork

Niewiele brakowało, by popijawa w jednym z mieszkań w Nowym Stawie (powiat malborski) zakończyło się tragedią. Doszło do sprzeczki, w ruch poszedł nóż i jeden z mężczyzn trafił do szpitala. Życiu rannego, na szczęście, nic nie zagraża.