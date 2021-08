Miejskie obchody 82. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej w Gdańsku. Znamy program

- 1 września dla Gdańska to zawsze bardzo ważna data. Wtedy zmieniły się losy nie tylko naszego miasta, Polski i Europy, ale także całego świata. Kiedy przypominamy wydarzenia 1 września 1939 roku pamiętamy, że w Gdańsku rozpoczęła się tragedia konfliktów i podziałów. Zawsze jednak przypominamy, że to również w Gdańsku, podpisaniem porozumień sierpniowych 31 sierpnia 1989 roku zapoczątkowała się zmiana świata. Zarówno daty 1 września jak i 31 sierpnia są dla naszego miasta bardzo ważne. Nie tylko, aby upamiętnić tę historię, ale także po to, żeby wyciągnąć wnioski na przyszłość – mówiła Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska. - Ten rok jest szczególny, to okrągła, 50 rocznica sprowadzenia do Gdańska prochów majora Henryka Sucharskiego. 31 sierpnia 1971 były one wystawione w Dworze Artusa i gdańszczanie tłumnie przychodzili, żeby oddać majorowi hołd. Teraz upamiętniamy tę datę – zaznaczyła.