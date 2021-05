76 lat temu zakończył się koszmar II wojny światowej. Kwiaty w miejscach pamięci

Natomiast szef gdańskiego oddziału IPN , prof. Mirosław Golon (również 7 maja) odwiedził miejsca pamięci na terenie Trójmiasta. Kwiaty złożył na Cmentarzu Obrońców Wybrzeża w Gdyni-Redłowie, pod Pomnikiem generała Stanisława Maczka w Gdańsku-Strzyży, gdzie towarzyszył mu dr hab. Karol Polejowski z Muzeum II Wojny Światowej. Uroczystości odbyły się także w Kościele pw. św. Józefa – przy Sanktuarium Ofiar Nieludzkich Systemów w Gdańsku, gdzie pod koniec marca 1945 roku żołnierze Armii Czerwonej spalili żywcem co najmniej kilkudziesięciu cywili. Wieniec od IPN spoczął także na cmentarzu w Lesie Szpęgawskim oraz w miejscu zbrodni niemieckich w Mniszku (w czasie II wojny światowej, na terenie żwirowni, wymordowano tutaj ok. 10 tysięcy osób z terenu Pomorza).

Przedstawicielki gdańskiego samorządu, prezydent Aleksandra Dulkiewicz i przewodnicząca Rady Miasta Agnieszka Owczarczak, a także organizacji kombatanckich tradycyjnie złożyli kwiaty pod pomnikiem "Tym co za polskość Gdańska" przy Podwalu Staromiejskim.

76 lat temu zakończył się największy w dziejach ludzkości konflikt zbrojny. W Gdańsku, w miejscach pamięci, odbyły się okolicznościowe uroczystości. Miały one, z uwagi na pandemiczne obostrzenia, ograniczoną formułę.

Natomiast w niedzielę 9 maja, w Muzeum Stutthof w Sztutowie, odbędą się uroczystości rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu koncentracyjnego.

- Musimy podkreślać, że od krwawej jesieni 1939 roku po wiosnę 1945 roku ta potworna wojna nie była zdominowana przez mniej czy bardziej rycerskie starcia militarne, ta wojna została zdominowana ludobójstwem, niespotykanym okrucieństwem i cierpieniem. Dlatego też już od lat podczas rocznicy zakończenia wojny staramy się przypomnieć przede wszystkim jej ofiary - mówił Mirosław Golon. - My tej wojny niestety nie wygraliśmy. My byliśmy tak wielką ofiarą, że dopiero kilkadziesiąt lat później odzyskaliśmy potencjał ludnościowy, strat materialnych, szczególnie w dziedzinie dóbr kultury, nigdy nie odzyskamy, a niektóre straty – zwłaszcza w dziedzinie wybitnych postaci – są bezpowrotne. To w naszych dziejach największa katastrofa jaką przeżyliśmy. I pamiętajmy, tego nie rozumieją kraje zachodnie.