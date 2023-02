Metamorfoza znanych osób, związanych z Gdynią. Katarzyna Figura, Joanna Senyszyn, Czesław Michniewicz, Kuba Wojewódzki. 4.02.2023 red

Zajrzeliśmy do archiwum, aby zaprezentować Wam, jak wyglądały przed laty znane osoby, związane z Gdynią. Są to politycy, samorządowcy, artyści, działacze społeczni, sportowcy. Wygląd niektórych z nich może mocno zdziwić. Zapraszamy do przejrzenia galerii!