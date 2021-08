Matura poprawkowa 2021. 4451 pomorskich abiturientów przystąpiło do powtórnego egzaminu. Większość raz jeszcze pisze matematykę

Dla większości z 64 tys. abiturientów wtorkowy (24.08.) sprawdzian wiedzy to szansa przypieczętowania egzaminu, ale także ubiegania się o miejsce w szkole wyższej oraz rzeczywistego rozpoczęcia wakacji. Przypomnijmy, że do poprawki przystępują absolwenci, którzy nie zdali egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej, pod warunkiem, że przystąpili do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został unieważniony.