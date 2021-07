Matura 2021 - wyniki. Ile osób zdało w województwie pomorskim? Wyniki z regionu i kraju

Tegoroczna matura została przeprowadzona między 4 a 21 maja 2021 r. Do egzaminu przystąpiło około 271 tysięcy absolwentów liceów ogólnokształcących i techników z całej Polski.

W obowiązkowej części pisemnej uczniowie musieli podejść do egzaminu z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym . Absolwenci szkół lub oddziałów z językiem nauczania mniejszości narodowej byli dodatkowo zobowiązani, aby podejść do egzaminu z danego języka.

Drugą kluczową różnicą w porównaniu do poprzednich lat był brak obowiązku przystąpienia do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Każdy absolwent mógł jednak przystąpić do egzaminu maturalnego z maksymalnie sześciu przedmiotów dodatkowych.