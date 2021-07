Matura 2021 – wyniki z powiatów na Pomorzu. Który region wypadł najlepiej, a który najgorzej? Oto wyniki CKE!

Wyniki matur w powiatach na Pomorzu. Który region wypadł najlepiej?

To już pewne! Centralna Komisja Egzaminacyjna podała do wiadomości publicznej informację mówiącą o tym, że 74,5 proc. tegorocznych maturzystów w całej Polsce uzyskało pozytywny wynik na egzaminie dojrzałości. Jak sytuacja wygląda na Pomorzu?

W Pomorskiem do tegorocznego egzaminu dojrzałości przystąpiło ponad 17 tys. absolwentów szkół średnich. Wśród zdających w województwie pomorskim pozytywny wynik matury uzyskało 71,5 proc. uczniów: 78,2 proc. licealistów i 60,8 proc. uczęszczających do technikum. Niespełna 20 proc. zdających w regionie nie zaliczyło matury z jednego przedmiotu, całe szczęście będą mieli okazję ponownie podejść do egzaminu dojrzałości jeszcze w tym roku.

Z dostępnych informacji wynika, że 9 proc. maturzystów, którym powinęła się noga z więcej niż jednego przedmiotu, do egzaminów będzie mogło podejść dopiero w przyszłym roku. Postanowiliśmy sprawdzić, jak wypadły wyniki matur w poszczególnych powiatach województwa pomorskiego. Który region charakteryzuje się największą zdawalnością, a który najmniejszą? Odpowiedź na to pytanie znajdziesz w poniższej galerii.