Matura 2021: język polski, poziom podstawowy. ARKUSZ CKE, ODPOWIEDZI, TEMATY ROZPRAWEK. Co na maturze z polskiego 4.05.2021?

Matura 2021. Najlepsze MEMY o egzaminach maturalnych. Nauka zdalna, edukacja, matura na wesoło. Śmieszne obrazki 4.05.2021

Matura 2021. Już we wtorek, 4 maja, rozpoczynają się matury. Z powodu pandemii koronawirusa, edukacja w ostatnich miesiącach nie należała do najłatwiejszych. Dominowała nauka zdalna, co dla wielu maturzystów było utrudnieniem. Są jednak i tacy, którzy byli zadowoleni ze zdalnych lekcji, ponieważ oszczędzali czas na podróżach do szkoły, dzięki czemu więcej czasu mogli poświęcić na przygotowania. Matura to również olbrzymi stres. Jak radzą sobie z nim maturzyści? Jakie obrazki na temat matury 2021 można znaleźć w Internecie? Zobaczcie najlepsze MEMY!