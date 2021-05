Matura 2021: język angielski, poziom podstawowy. ARKUSZ CKE + ODPOWIEDZI. Jakie zadania na maturze z angielskiego 6.05.2021?

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie podstawowym składa się zazwyczaj z 10 zadań . Egzamin ten można podzielić na 3 części , z których pierwsza to zadania ze słuchu, druga - pytania odnośnie tekstu, a ostatnia - to praca pisemna. Ilość punktów, którą można uzyskać na maturze z angielskiego wynosi 50 pkt .

ZADANIA ODNOSZĄCE SIĘ DO TEKSTÓW - zadania od 4 do 9

TEMAT: Przebywasz na rocznym stypendium w Szkocji. Od niedawna wynajmujesz mieszkanie. W e-mailu do kolegi z Londynu:

• napisz, w jaki sposób znalazłeś(-aś) to mieszkanie

• wyjaśnij, dlaczego właśnie na to mieszkanie się zdecydowałeś(-aś)

• poinformuj o szkodzie wyrządzonej przez Ciebie w mieszkaniu

• przedstaw swoje obawy związane z tym, jak może zareagować właściciel mieszkania, i poproś kolegę o radę, co zrobić w tej sytuacji

MATURA 2018: