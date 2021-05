Matura 2021. Mamy tematy z języka polskiego. Co pojawiło się w tym roku na maturze? Jakie są pierwsze wrażenia zdających? Monika Jankowska

Niemal 23,5 tys. osób na Pomorzu zadeklarowało przystąpienie do matury 2021. Maturzyści są już po pierwszym egzaminie – z j. polskiego na poziomie podstawowym. Jakie tematy się pojawiły? Tak, ja wielu typowało - była m.in. "Lalka". Co o egzaminie sądzą zdający? A co nauczyciele?