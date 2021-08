Marzymy o trzech pokojach, ale kupujemy najwięcej 2-pokojowych mieszkań. Za nowe zapłacisz ponad 300 tys. zł, z drugiej ręki ... 3 razy tyle

Takie mieszkania preferują zarówno kupujący na własne potrzeby, jak i ciągle obecni na rynku inwestorzy. A to sprawia, że „narodowa ciasnota” się powiększa. Polskie mieszkania należą bowiem do najmniejszych w Europie. Na 15 uwzględnianych w tej statystyce krajów - zajmujemy 12 miejsce. Sytuacja i tak się poprawia: o ile w 2010 roku na statystycznego Polaka przypadało 24,7 m kw., niespełna dekadę później było to 28,2 m kw. Awansowaliśmy w związku z tym o 1 miejsce!