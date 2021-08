Marsz Równości w Gdańsku. W sobotę, 21.08.2021 r. demonstracje oraz utrudnienia i setki policjantów. Wyznaczono objazdy

Marsz Równości na ulicach Gdańska. 21.08.2021 r. Duże utrudnienia w centrum miasta

Aktualizacja, sobota, 21.08.2021 r., godz. 10:30

Od rana w sobotę, 21.08.2021 r. w Komendzie Miejskiej Policji działa stanowisko dowodzenia, koordynujące działania kilkuset funkcjonariuszy, którzy przyjechali do Gdańska z całego kraju przed dzisiejszym Marszem Równości i planowaną przez Młodzież Wszechpolską manifestacją oraz ewentualnymi innymi zgromadzeniami.-

– Zgodnie z wieloletnimi ustaleniami, nie podajemy zarówno liczby uczestników, jak i policjantów, a także planowanych tras przemarszu – mówi asp. szt. Mariusz Chrzanowski, oficer prasowy Komendanta Miejskiego Policji w Gdańsku. – Służby są adekwatne do liczby spodziewanych osób. Policjanci mają za zadanie zapewnić bezpieczeństwo nie tylko uczestnikom marszu, ale także mieszkańcom Gdańska i turystom.

Policja apeluje do osób wybierających się do centrum Gdańska, by uwzględnili w swoich planach dzisiejsze ograniczenia w przemieszczaniu się przez miasto w godzinach około 12:30 do ok.18:30. Sytuacja jest jednak dynamiczna i niektóre ulice mogą być zamknięte już wcześniej. Objazdy wytyczono m.in. ulicą 3 Maja.